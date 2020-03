PSG : Leonardo a trouvé le deal parfait, Paredes doit y mettre du sien

Dans : PSG.

Leonardo a l’intention de boucler un deal avec le Milan AC pour récupérer un joueur en qui il croit beaucoup, mais le salaire de Leandro Paredes pose problème.

Un an après son arrivée, Leandro Paredes a enfin apporté quelque chose au PSG. Recruté à prix d’or par Antero Henrique dans un choix qui avait surpris tout le monde, l’Argentin avait passé six premiers mois catastrophiques. Entre son jeu pas vraiment adapté aux besoins de son entraineur, son manque de rythme, ses difficultés d’adaptation et ses erreurs coûteuses, l’ancien du Zénith Saint-Pétersbourg était clairement le bide le plus cher de l’histoire du PSG. Mais progressivement, notamment en raison des absences à son poste, Paredes a su apporter sa pierre à l’édifice, et il était même titulaire contre Dortmund en Ligue des Champions. Pas de quoi faire changer d’avis Leonardo toutefois.

Le directeur sportif du PSG n’a pas envie de conserver l’Argentin, et essaye même de le placer dans un échange brut pour récupérer Lucas Paqueta. « Leo » était celui qui avait fait venir Paqueta au Milan AC pour un prix de 35 ME, et le milieu de terrain n’a jamais pu justifier ce montant. L’idée serait donc d’échanger simplement Paqueta contre Paredes, qui retrouverait ainsi une Série A qui lui réussit mieux. Selon Tuttosport, l’opération est réalisable et aurait des échos positifs dans les deux clubs. Mais pour que cela se finalise, il sera demandé à Paredes de baisser son salaire, actuellement jugé trop haut pour le Milan AC. L’Argentin gagne 7,3 ME par saison, et ne les vaut clairement pas selon le club lombard.