PSG : Leonardo a mis Tuchel KO, le combat est fini

Dans : PSG.

Dans la dernière ligne droite du mercato estival, Thomas Tuchel et Leonardo se sont écharpés par presse interposée du côté du Paris Saint-Germain.

Alors que le club de la capitale avait bien du mal à compenser les départs de Cavani ou de Thiago Silva, l’entraîneur allemand n’avait pas hésité à critiquer ouvertement le travail du dirigeant brésilien. Dans la foulée, Leonardo avait sèchement répondu à Tuchel. Depuis ce clash, de l’eau a coulé sous les ponts et le PSG a fini par recruter Danilo Pereira, Rafinha et Moise Kean dans les dernières heures du marché des transferts. Un recrutement qui met clairement le directeur sportif en position de force, selon Éric Rabesandratana.

« On a eu un affrontement entre Leonardo et Tuchel qui a fait la une de la dernière semaine de mercato. Cela ressemblait à la fable de Jean de La Fontaine 'Le lièvre et la tortue' avec Tuchel dans le rôle du lièvre qui part sur les chapeaux de roue, et qui crie à tout le monde qu’il n’a plus personne dans son équipe, qu’il a perdue en qualité, et un Leonardo tranquille, qui le remet en place, tout doucement. Sans crier, mais en le mettant bien en garde. En lui disant qu'il fallait respecter les choix du club. Finalement, les deux ont fait la course. Y-a-t-il eu un vainqueur ? Je ne suis pas sûr. Même si Leonardo a fait taire Tuchel avec son recrutement et l'a remis en place. Il a rassuré les supporters. Il a imposé ses choix sportifs. En prenant un numéro six, il oblige Tuchel à laisser Marquinhos en défense centrale. Le but est que tout le monde s'entende au club. Ils devraient trouver une entente. Mais je pense qu’entre les deux hommes, ça ne redescendra jamais. Tuchel sera toujours sur la sellette. Les résultats sportifs vont lui mettre la pression. Et Leonardo sera toujours le supérieur de Tuchel », a expliqué le consultant de France Bleu Paris, qui estime donc que la direction du PSG choisira Leonardo plutôt que Tuchel quand il faudra trancher entre les deux en 2021.