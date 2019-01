PSG : Leandro Paredes au PSG, accord trouvé, l'annonce arrive !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Les supporters du Paris Saint-Germain vont retrouver un peu le moral malgré les mauvaises nouvelles en provenance du clan Neymar, le PSG s'apprête en effet à officialiser la signature de Leandro Paredes. Et Thomas Tuchel, qui dimanche soir a piqué un coup de sang concernant le durée des négociations, a visiblement eu gain de cause. Ce lundi après-midi, Ambre Godillon, journaliste proche du Paris SG, annonce que tout est désormais bouclé et que le PSG tient enfin son premier renfort du mercato hivernal.

Sauf retournement improbable de situation, l'international argentin du Zénith Saint-Pétersbourg va donc renforcer le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. « Les représentants de l’Argentin étaient bien présents très tôt ce lundi matin au siège du Paris Saint-Germain afin de peaufiner avec le directeur sportif les ultimes détails du contrat qui devrait lier le milieu de terrain du Zénith Saint-Pétersbourg et le club pour au moins 4 saisons. Résultat avant midi, l’accord avait bien été trouvé afin de satisfaire toutes les parties. Si le PSG n’a pas encore communiqué officiellement sur sa nouvelle recrue, l’annonce devrait intervenir dans les prochaines heures. Leandro Paredes, de son côté, devrait très vite rejoindre le groupe professionnel, qui se retrouvera pour l’entraînement collectif mercredi matin », explique la journaliste de Yahoo Sport. Il ne reste plus au Paris Saint-Germain qu'à mettre tout cela en musique sur le plan médiatique.