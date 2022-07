PSG : Le vrai objectif de Mbappé révélé, ça fait débat !

Dans : PSG.

Kylian Mbappé a récemment prolongé son contrat avec le PSG jusqu'en 2025. Le crack français aura une saison très chargée à jouer, avec notamment la Ligue des champions et la Coupe du monde comme objectifs principaux.

Le PSG faisait fort il y a quelques semaines en annonçant la prolongation de contrat de Kylian Mbappé. Le champion du monde sera donc encore bien présent pour tenter de mener le club de la capitale vers les sommets européens. Personnellement, le champion du monde peut battre le record d'Edinson Cavani et être seul meilleur buteur de l'histoire du PSG dès la saison prochaine. Egalement, Mbappé souhaitera tout tenter pour remporter la Ligue des champions. Entre temps, le Français aura une Coupe du monde à disputer avec la France au Qatar à la fin de l'année 2022. Alors, Coupe du monde ou Ligue des champions en priorité ? Nabil Djellit vote pour la Coupe aux grandes oreilles.

Mbappé, objectif Ligue des champions avec le PSG

Sur le plateau de La Chaine L'Equipe, le journaliste a en effet donné son avis sur le sujet, expliquant que la Coupe du monde avait sans doute moins de valeur aux yeux de Mbappé après son titre en 2018. « On peut être d'accord sur le fait qu'une Coupe du monde soit au-dessus d'une Ligue des champions. Mais je regarde par rapport au prisme de Kylian Mbappé. Je pense que le but de sa prolongation avec le PSG et ne de pas aller au Real est aussi de gagner la Ligue des champions et porter enfin le PSG vers la Ligue des champions. Il y a deux garçons qui à côté de lui ont un objectif complètement différent, c'est Messi et Neymar. Si on posait la question pour Messi et Neymar, je dirais la Coupe du monde tous les jours. Mais Mbappé a déjà coché la Coupe du monde dans son cahier des charges. Il a 23 ans et en plus il pourra en gagner d'autres. Je pense que la priorité des priorités pour son histoire personnelle, c'est la Ligue des champions », a notamment indiqué Nabil Djellit, qui prend donc la Coupe du monde comme un bonus dans la prochaine saison de Kylian Mbappé. Pas certain que cette théorie se vérifie au vu des ambitions affichées par le joueur avant chaque compétition.