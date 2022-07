OL : Bosz envoie un message clair à El Arouch !

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL sera très attendu la saison prochaine en Ligue 1. Les fans lyonnais espèrent voir quelques jeunes du centre de formation être lancés dans le grand bain, comme Mohamed El Arouch.

Ce mardi, l'OL était aux prises avec le Dynamo Kiev pour deux rencontres amicales. L'occasion pour Peter Bosz de tester des systèmes et des joueurs, notamment de son centre de formation. Si le premier match a été compliqué pour les Gones, battus trois buts à un, la seconde opposition a été bien plus réjouissante pour les amoureux de l'OL. L'équipe qui a terminé la rencontre comptait dans ses rangs quelques joueurs du centre de formation. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont régalé. De son côté, l'une des plus grandes pépites du centre de l'OL, Mohamed El Arouch, s'est illustrée dans le premier match en marquant un but magnifique. Le jeune milieu de terrain pourrait bien avoir sa chance la saison prochaine dans le groupe de Peter Bosz.

Bosz compte sur El Arouch

Fier d’avoir inscrit mon premier but en pro…🔴🔵🦁 https://t.co/vzEJlHKDfa — Mohamed El Arouch (@momo_elarrouch) July 13, 2022

Après la belle prestation de son joueur, l'entraîneur néerlandais a en effet indiqué qu'il comptait sur El Arouch. « Quand tu marques un but, ça ne veut pas dire que tu as bien joué. Plus sérieusement, Mohamed fait partie de notre effectif et il est avec nous », a notamment indiqué Peter Bosz, qui lance là un message clair au jeune Mohamed El Arouch. Un El Arouch personnellement satisfait d'avoir pu exprimer son talent avec son club formateur : « C'est une très grande fierté pour moi, je suis très heureux d'avoir inscrit mon premier but dans le monde professionnel et j'espère que ce n'est que le début. Je me suis très bien entendu avec Paqueta sur le terrain. J'espère que ça va continuer ». Sous contrat jusqu'en 2025 et vainqueur de la Coupe Gambardella la saison dernière avec les U19 de l'OL, Mohamed El Arouch va devoir continuer sa progression pour tenter de s'inscrire dans la durée avec les Gones. Mais déjà, les signaux qui lui sont envoyés sont positifs et il peut se prendre à rêver au même destin connu par d'autres jeunes Lyonnais passés par le centre de formation du club.