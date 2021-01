PSG : Le visage de Mbappé, ça veut tout dire pour Pierre Ménès

Dans : PSG.

Muet face à Saint-Etienne, Brest, l’OM et Angers en 2021, Kylian Mbappé est de plus en plus rongé par son inefficacité.

Il faut dire que l’attaquant de 22 ans, insolent de réussite depuis ses débuts à Monaco, n’est pas habitué à ce genre de situation. Tandis que certains consultants estiment que le problème de Kylian Mbappé est avant tout mental, Pierre Ménès n’est pas totalement de cet avis. Pour le journaliste de Canal +, invité à évoquer le sujet dans sa pastille digitale Pierrot Face Cam, c’est avant tout les problèmes physiques de Kylian Mbappé qui ont entraîné chez lui des doutes. L’occasion pour le chroniqueur du CFC de rappeler que le natif de Paris a joué le Final 8 de la Ligue des Champions sur une jambe avant de contracter le Covid-19 et d’être victime d’un nouveau pépin musculaire. Difficile d’être au top de sa forme en collectionnant ainsi les péripéties.

« Je ne lui cherche pas des excuses, je vois les faits. Blessé en finale de Coupe de France, il joue le Final 8 sur une jambe et il n’a pas de coupure, pas de préparation, pas de repos, il a eu le Covid puis un pépin musculaire. Le mec est cuit physiquement. Alors, il y a une question qui dit ‘Est-ce que c’est mental ?’ Moi je pense que c’est d’abord physique et que là, ça devient mental. Quand je vois l’occasion face à Angers où Neymar le lance et qu’il fait sa frappe croisée du pied gauche repoussée par Bernardoni. C’est parfaitement joué, il ne peut pas faire mieux. Bernardoni fait un super arrêt. Mais regardez le visage de Mbappé après cette frappe, le mec ne comprend pas, il ne comprend plus. Il est rongé par son inefficacité » a jugé Pierre Ménès au sujet de l’inefficacité persistante de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain.