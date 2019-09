PSG : Le transfert de Neymar payé par des stars du Barça ?

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Il y a une semaine, à la veille de la fermeture du mercato estival, une rumeur affirmait que Neymar était prêt à mettre 20ME de sa poche pour permettre un accord entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. Une hypothèse dont certains se sont demandés si elle n'était pas une pure invention, la star brésilienne étant dans le même temps en procès avec le Barça pour récupérer un bonus datant d'il y a deux ans. Mais ce dimanche, alors que Neymar est définitivement un joueur du PSG cette saison, Sport affirme que le désir de faire revenir le Brésilien était tel pour certains joueurs qu'ils étaient prêts à payer une partie du transfert.

Oui oui, vous ne rêvez pas, des stars du FC Barcelone auraient soumis l'idée aux dirigeants catalans de verser de l'argent pour finaliser le deal avec le Paris SG, une décision louable mais qui n'aurait pas été retenue par le board du Barça. Le média sportif barcelonais précise cependant que le retour de Neymar ne faisait pas du tout l'unanimité au sein du vestiaire et que ce long épisode pourrait laisser des traces cette saison, entre les pro-Neymar et les anti-Neymar. Au moins, Lionel Messi et ses coéquipiers n'auront pas eu à lâcher des euros...