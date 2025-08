PSG ‍: Le transfert à 1 milliard n'aura pas lieu

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Annoncé comme l'un des possibles renforts offensifs du Paris Saint-Germain, Rodrygo était annoncé sur le départ du Real Madrid où l'attaquant brésilien a une clause libératoire à 1 milliard d'euros. Ce samedi, la vérité éclate au grand jour.

Du haut de ses 24 ans, et à trois ans de la fin de son contrat au Real Madrid, Rodrygo n'a pas officiellement fait part de son choix concernant son avenir, sachant que Xabi Alonso ne compte pas réellement sur lui la saison prochaine. Tandis que le nom du joueur révélé à Santos circule du côté d'Arsenal, le PSG a également été cité comme possible point de chute pour Rodrygo, dont la clause libératoire avait été fixée à un milliard d'euros lors de sa signature à Madrid, qui pourrait partir de Santiago-Bernabeu pour 90 millions d'euros. Cependant, ce samedi, ESPN Brésil annonce que très clairement Rodrygo souhaite rester au Real Madrid, même si du côté de Florentino Perez on pense que si un transfert doit se faire, ce sera dans les derniers jours du mercato estival.

Rodrygo et Madrid, l'aventure continue

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rodrygo Goes - RG 💜⚡️🇧🇷 (@rodrygogoes)

Rodrygo ne voulant pas quitter le Real Madrid, même si les médias espagnols ont affirmé ces derniers jours que l'attaquant brésilien avait de l'intérêt pour une éventuelle offre de Liverpool, les Merengue vont probablement devoir faire avec. Car sauf à brader le prix de celui dont Madrid pensait qu'il allait devenir une star du football mondial, l'ailier droit va durablement s'installer sur le banc du Real la saison prochaine, puisque la radio Onda Cera affirme que Xabi Alonso a d'ores et déjà prévenu Rodrygo qu'il ne comptait pas sur lui. Et cela s'est concrétisé lors du Mondial des clubs, puisque l'attaquant n'a joué que 92 minutes au total en trois matchs, Rodrygo restant sur le banc notamment contre le Paris Saint-Germain.

L'idée de voir Rodrygo au PSG n'est donc plus réellement à l'ordre du jour, pour peu que Luis Enrique ait réellement pensé au joueur du Real Madrid pour venir renforcer son secteur offensif. Et pour les 1 milliard d'euros, cela risque de rester un doux rêve pour Florentino Perez, tout comme pour Vinicius Jr, lequel est, lui aussi, « protégé » par une clause au même tarif