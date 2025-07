Le Real propose au PSG un transfert fracassant pour 90 ME

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Les portes se referment les unes après les autres pour Rodrygo, ce qui offre au PSG un boulevard afin de s'acheter l’ailier brésilien. Le Real Madrid est prêt à négocier mais attend au moins 90 millions d’euros.

Le Paris Saint-Germain a le sens des priorités en ce mercato estival et pour l’heure, le recrutement d’un attaquant n’en est pas une. Le club parisien souhaite d’abord finaliser les signatures d’Illya Zabarnyi et de Lucas Chevalier avant de songer à un renfort offensif. Une fois les dossiers du défenseur ukrainien et du gardien lillois finalisés, il n’est pas exclu en revanche que le Paris SG scrute les bonnes opportunités pour offrir un attaquant de plus à Luis Enrique. L’idée est de faire venir un joueur polyvalent capable de concurrencer Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué et Bradley Barcola.

Le PSG envoie 80 ME au Barça, ce n’est pas pour Fermin Lopez ! https://t.co/m1hNZMEeKI — Foot01.com (@Foot01_com) July 31, 2025

Le nom de Rodrygo a longuement été évoqué ces dernières semaines, mais l’ailier du Real Madrid semblait plus proche de rejoindre le Bayern Munich ou la Premier League plutôt que le PSG. La tendance a évolué puisque Don Balon affirme que Chelsea, Arsenal et Liverpool ont définitivement tiré un trait sur la signature de l’ailier brésilien. Les trois clubs de Premier League jugent les demandes salariales de Rodrygo trop élevées tandis que le Bayern Munich a recruté Luis Diaz, une signature qui a mis fin à la piste de l’attaquant merengue.

Rodrygo au PSG, la voie est libre

Le PSG a désormais un boulevard pour s’offrir Rodrygo, qui reste courtisé par Tottenham, un club nettement moins sexy que le champion d’Europe en titre pour l’ancien joueur de Santos. Avec une concurrence moins importante sur ce dossier, les dirigeants du Paris Saint-Germain vont pouvoir prendre le temps de la réflexion. Le Real Madrid est toujours ouvert à une vente, mais le champion de France en titre est prévenu, il faudra poser au moins 90 millions d’euros sur la table pour s’attacher les services du joueur deux fois vainqueur de la Ligue des Champions. Un dossier à suivre donc, et qui pourrait se décanter en fin de mercato lorsque Randal Kolo Muani, Marco Asensio et les autres indésirables du PSG auront trouvé un point de chute.