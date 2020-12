PSG : Le successeur de Mbappé trouvé, le Barça va rager

Dans : PSG.

En cas de désaccord avec ses dirigeants, Kylian Mbappé pourrait quitter le Paris Saint-Germain l’été prochain. Le club de la capitale n’écarterait pas cette hypothèse et aurait identifié son possible successeur pour la saison à venir.

A travers les discours du directeur sportif Leonardo et du président Nasser Al-Khelaïfi, le Paris Saint-Germain affiche un certain optimisme concernant ses stars Neymar et Kylian Mbappé. A en croire leurs dirigeants, les deux attaquants souhaitent rester et ont de grandes chances de prolonger leurs contrats respectifs qui expirent en 2022. Mais comme souvent, ce n’est pas la tendance décrite en Espagne.

De son côté, le site de Todofichajes considère le transfert du Français au Real Madrid comme quasiment acté. C’est pourquoi la direction francilienne s’activerait pour attirer son successeur. L’heureux élu serait même déjà identifié puisqu’il s’agirait de Lautaro Martinez (23 ans), dont le transfert pourrait être facilité par les bonnes relations entre le Paris Saint-Germain et l’Inter Milan suite au dossier Mauro Icardi. Le prix du Nerazzurro serait estimé à 70 millions d’euros mais le champion de France étudierait des formules pour faire baisser le prix de l’opération.

Un simple coup de bluff ?

A noter que Manchester City et l’Atlético Madrid s’intéresseraient également à l’Argentin, tout comme le FC Barcelone qui avait fait de Lautaro Martinez sa priorité pour compenser le départ de Luis Suarez chez les Colchoneros. Toutes ces informations restent quand même à prendre avec précaution quand on sait que l’avant-centre milanais négocie actuellement une prolongation de contrat. Ce ne serait pas la première fois qu’un agent utilise le Paris Saint-Germain pour parvenir à ses fins…