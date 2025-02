PSG ‍: Le stade de 90.000 places à un milliard promis pour 2030

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Brutalement coup d'accélérateur volontairement donné par la ville de Ris Orangis, qui rêve d'accueillir le futur stade du PSG et promet même un délai record pour cela.

2025 sera l’année de la grande décision pour le futur stade du PSG. Le club de la capitale ne veut pas continuer au Parc des Princes dans les conditions fixées par la Mairie de Paris, qui ne souhaite pas vendre le stade de la Porte d’Auteuil au Qatar. Un nouveau projet est donc lancé, avec comme première ambition de trouver le futur site où évolueront les équipes du Paris Saint-Germain. Depuis quelques semaines, Ris Orangis fait le forcing et cela se confirme une nouvelle fois avec cette grande annonce. La ville de l’Essonne fait en effet tout pour accueillir le PSG et réalise même des études prévoyant une fin des travaux pour 2030. Un véritable exploit alors qu’absolument rien n’est fait en amont pour le moment, et qu’un stade de cette ampleur met bien 8 à 10 ans à se construire en France d’habitude. Le faire, tout compris, en cinq ans, semble utopique. Surtout qu’il s’agit d’une enceinte capable d’accueillir 60 à 90.000 spectateurs, et dont le coût total pourrait tutoyer le milliard d’euros en raison des gros investissements de construction, mais aussi de développement de la marque PSG autour de ce lieu avec différentes constructions en parallèle.

Ris-Orangis prêt à accélérer

RMC s’est procuré le dossier de candidature envoyé par Ris Orangis au PSG, avec des atouts indéniables pour faire gagner du temps. De nombreuses infrastructures de transport (publics ou routiers) sont déjà présentes. Le foncier appartient à l’Ile-de-France et est donc disponible pour le PSG, qui a reçu l’appui de la région pour cela. Cela va permettre d’éviter de nombreuses tracasseries administratives. « L’ensemble de ces atouts rares en Île-de-France permettent au Paris Saint-Germain de penser, sans entrave, son développement pour les 50 prochaines années. À cette échelle de temps et dans un contexte concurrentiel hors-norme, il faut que le PSG dispose d’un site hors-norme », conclue ainsi le dossier de la ville de l’Essonne, qui met en avant sa bonne desserte, son alimentation possible en géothermie pour bénéficier d’une énergie propre et renouvelable, et sa capacité à rapidement faire de la place pour que le projet du PSG prenne forme une fois les feux verts donnés.