PSG ‍: Le stade à un milliard, Poissy fait une annonce officielle

Par Corentin Facy

Le départ du Parc des Princes ne fait aucun doute pour le PSG, qui n’a toutefois pas choisi le lieu de son futur stade. Trois villes tiennent sérieusement la corde : Poissy mais aussi Ris-Orangis et Massy.

Depuis plusieurs mois, le Qatar a acté sa décision de construire son nouveau stade face au refus de la ville de Paris de lui vendre le Parc des Princes. Oui à un agrandissement mais non à une vente, Anne Hidalgo a encore été très claire ces derniers jours quant à l’avenir du Parc des Princes. Le futur du PSG devrait donc s’écrire ailleurs dans les années à venir, avec la volonté de construire un futur stade gigantesque de 90.000 places ou plus, et dont le coût est estimé à au moins 1 milliard d’euros. Seul problème pour le Paris Saint-Germain, le lieu de cette future enceinte n’a pas encore été choisi.

Le Parisien fait le point à ce sujet et révèle que trois villes se détachent nettement à présent : Poissy en fait partie. Ce jeudi, Pierre Bédier, président (DVD) du conseil départemental des Yvelines, a officialisé l’intérêt de la ville qui accueille déjà le centre d’entraînement des Parisiens. « Il est désormais temps de dire officiellement que oui, le département des Yvelines souhaite que Poissy accueille le grand stade du Paris-Saint-Germain, sur le site de Stellantis » a-t-il notamment expliqué. Deux autres villes tiennent toujours la corde, comme l’indique le quotidien francilien : Ris-Orangis et Massy dans l’Essonne.

Poissy, Ris-Orangis ou Massy pour le PSG

François Durovray, président du conseil départemental de l’Essonne, soutient les candidatures des deux villes de son département. A ce titre, depuis plusieurs semaines, les deux communes font leur maximum pour mettre en avant leurs avantages. Massy étudie notamment la possibilité de construire un stade sur la ZAC des Tuileries. Autant dire que pour le Paris Saint-Germain, les candidats et les lieux potentiels ne manquent pas. Il suffit à présent de trouver l’endroit parfait avant de définitivement enclencher ce gigantesque projet qui continue de faire toujours autant débat chez les supporters. Qui eux, adoreraient rester au Parc des Princes… une hypothèse de moins en moins plausible.