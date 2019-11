PSG : Le salaire de Neymar pour Mbappé, Al-Khelaifi riposte

Dans : PSG.

Le dossier Kylian Mbappé est devenu une priorité au Paris Saint-Germain face à la concurrence du Real Madrid. Et les chiffres deviennent totalement fous !

Nous ne sommes que début novembre mais déjà, le nom de Kylian Mbappé est sur toutes les lèvres dans l’optique du prochain mercato estival. Et pour cause, l’international tricolore, qui figure dans le viseur du Real Madrid depuis son éclosion à Monaco, va bien faire l’objet d’une offensive du club merengue lors du prochain mercato. Florentino Pérez, qui avait pris la décision de ne pas attaquer Nasser Al-Khelaïfi sur ce dossier à l’été 2019, a prévu de passer à l’offensive. Et pour faire céder Paris, le président espagnol a budgété à 300 ME le transfert du Français, sans exclure de passer la barre des 400 ME si nécessaire selon Le Parisien.

Bien évidemment, la direction du Paris Saint-Germain tentera de conserver une année de plus son phénomène offensif. Et toujours selon le média francilien, le Qatar a d’ores et déjà pris le contrôle des opérations. Car pour l’Emir, hors de question que Kylian Mbappé fasse ses valises à l’été 2019. Prêt à tout pour conserver son joyau, le Paris Saint-Germain est enclin à offrir à son attaquant de 20 ans le même salaire que Neymar ! Rien de bien étonnant finalement puisque désormais, Kylian Mbappé incarne plus encore que Neymar le PSG en France et à l’international. Reste maintenant à voir qui du PSG ou du Real Madrid aura les faveurs du joueur cet été dans ce qui promet d’être le feuilleton de l’été…