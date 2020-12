PSG : Le réseau Red Bull plus fort que Paris au mercato

Dans : PSG.

Très convoité sur le marché des transferts, Dominik Szoboszlai va bien quitter le RB Salzbourg le mois prochain. Le milieu offensif hongrois a choisi sa future destination et ce n’est pas le Paris Saint-Germain.

Difficile de savoir quels seront les moyens du Paris Saint-Germain lors des prochaines périodes des transferts. En tout cas, le club de la capitale devra trouver des solutions. Sans parler de ce que coûteront les différentes prolongations de contrat, il faudra renforcer le groupe afin de convaincre les stars Neymar et Kylian Mbappé de rester. Soit les fameuses garanties sportives que les deux attaquants réclament avec insistance dans leurs discussions avec le directeur sportif Leonardo.

C’est pourquoi le dirigeant s’active et n’hésite pas à défier les cadors européens pour les talents les plus prometteurs. En effet, à l’image du Real Madrid, du Bayern Munich et d’Arsenal, le pensionnaire du Parc des Princes s’intéresse vivement à Dominik Szoboszlai. Cela tombe bien, le milieu offensif de 20 ans s’estime prêt à prendre son envol et à quitter le RB Salzbourg. Mais l’international hongrois a pris une décision assez inattendue.

A Leipzig pour 25 M€

Alors que des formations ambitieuses lui tendaient les bras, l’ancien joueur du FC Liefering a choisi de signer au RB Leipzig cet hiver, annonce la chaîne allemande Sky. La raison ? Nos confrères évoquent pour lui la possibilité de conserver un temps de jeu élevé pour continuer sa progression. Mais on se doute que le lien entre Salzbourg et Leipzig, membres du réseau Red Bull, a influencé ce futur transfert annoncé à 25 millions d’euros. Un montant qui correspond au prix de sa clause libératoire.