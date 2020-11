PSG : Szoboszlai à Paris, les enchères sont ouvertes

Dans : PSG.

Buteur décisif avec la Hongrie contre l’Islande la semaine dernière, Dominik Szoboszlai sera l’un des joueurs les plus courtisés du prochain mercato.

Du haut de ses 20 ans, le milieu offensif du RB Salzbourg attire les convoitises. Successivement, le Real Madrid, l’AC Milan ou encore le Paris Saint-Germain ont été associés au natif de Budapest dans l’optique du prochain mercato. Et tandis que sa valeur est estimée à environ 25 ME sur le marché des transferts, son agent Esterházy Mátyás a fait le point sur l’avenir de son poulain. Et s’il y avait encore un léger doute, il est désormais acquis que la grande pépite du football hongrois fera ses valises au plus tard lors du prochain mercato estival. Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi sont prévenus…

« Aujourd’hui, on peut observer que, dès qu’il fait un bon match, ce qui est récurrent, les rumeurs se font plus intenses. Cependant, notre stratégie ne changera pas après un ou deux bons matches. Nous croyons fortement en notre stratégie développée et tous ces commentaires prouvent que nous sommes sur le bon chemin. Que ce soit en janvier ou l’été prochain, le plus important c’est qu’il ira là où nous pensons qu’il aura le plus de chances de jouer afin de poursuivre sa progression entamée à Salzbourg. Bien sûr que je ne révèle aucun secret quand je dis que Dominik est de plus en plus proche de quitter le championnat autrichien » a-t-il indiqué au micro de DIGI Sport. Reste maintenant à voir si ce profil de joueur sera susceptible de convaincre Leonardo de poser 25 ME sur la table. Tout dépendra peut-être également de l’avenir de joueurs tels que Neymar, Mbappé, Draxler ou encore Sarabia dans ce secteur de jeu…