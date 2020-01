PSG : Le remplaçant de Cavani déjà déniché par Leonardo ?

Dans : PSG.

Au début du mois, la position du Paris Saint-Germain semblait inflexible dans le dossier Edinson Cavani, lequel était parti pour rester jusqu’à la fin de la saison.

Au cours des derniers jours, il semblerait néanmoins que la donne ait changé. Et pour cause, Leonardo a publiquement avoué après la victoire parisienne à Lorient que l’international uruguayen lui avait demandé de faciliter son départ dès le mois de janvier. Une prise de parole qui fait réagir, et qui soulève un certain nombre de questions, comme celle de savoir si le PSG s’est déjà assuré la venue d’un attaquant en cas de départ du Matador.

Pour Ludovic Obraniak, interrogé à ce sujet sur La Chaîne L’Equipe, il est certain que Leonardo a déjà bouclé la venue d’un attaquant au mercato hivernal. Sinon, il se serait abstenu de commenter ainsi un éventuel départ d’Edinson Cavani. « On le connait Leonardo maintenant, il ne vient jamais vers les micros par hasard. Là, il te dit clairement qu’il est prêt à écouter les offres pour Edinson Cavani. L’offre est encore peut-être un peu basse de la part de l’Atlético de Madrid, ce qui veut dire qu‘on fait un peu monter les enchères. Mais ne soyons pas fous… si Leonardo est venu comme ça devant la presse, c’est qu’il a un remplaçant à Cavani » a assuré l’ancien footballeur de Lille, persuadé que Leonardo a déjà un coup d’avance et qu’il prépare en coulisses la succession d’Edinson Cavani.