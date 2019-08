PSG : Le Real rêve de Neymar, c'est Ramos qui le dit

Dans : PSG, Mercato, Liga, Foot Europeen.

À une semaine de la fermeture du marché des transferts, le Real Madrid a encore besoin de renforts estivaux.

Le match nul face à Valladolid (1-1), samedi au Santiago Bernabeu, l’a prouvé : les Merengue ne disposent pas encore d’un effectif complet. Si Zinédine Zidane continue à croire en l’arrivée de Paul Pogba (Manchester United), les différentes rumeurs évoquent plutôt un intérêt du Real pour Neymar. Disposé à quitter le Paris Saint-Germain avant la fin de ce mercato, l’international brésilien pourrait finir sa course à Madrid, sachant que le Barça n’arrive pas à boucler son arrivée. Mais pour cela, la formation madrilène devra trouver un accord avec le PSG, ce qui ne sera pas chose aisée.

En attendant, les joueurs de la Casa Blanca pensent forcément au Ney. Sergio Ramos en tête. « Je l’ai déjà dit, Neymar est un top joueur, il figure selon moi, parmi les trois meilleurs joueurs du monde. Mais parler d’autres joueurs qui ne sont pas là est un manque de respect envers notre équipe et les nouveaux joueurs qui sont arrivés avec beaucoup d’envie. On verra dans le futur », a balancé, en zone mixte, le capitaine du Real, qui se dit donc prêt à accueillir Neymar, même si ce dernier a porté le maillot de l’ennemi barcelonais entre 2013 et 2017...