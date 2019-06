PSG : Le Real prépare l'opération Mbappé 2020 au mercato

Dans : PSG, Mercato, Liga, Foot Europeen.

Pour son grand retour au sein du Paris Saint-Germain, Leonardo doit gérer deux dossiers chauds : ceux de Neymar et de Kylian Mbappé.

Alors que celui du Brésilien est en train de tourner au vinaigre, sachant que le Ney a envie de partir et que le club de la capitale envisage de le vendre, celui du Français est plus limpide. Un temps annoncé du côté du Real, le champion du monde ne bougera pas de Paris cet été. Jugé intransférable par Nasser Al-Khelaïfi, l’attaquant de 20 ans n’ira donc pas à Madrid, même si tout le monde le désire en Espagne. En effet, selon AS, la « quête de Mbappé est reportée d'un an ». Déjà plongé dans un mercato de folie, Florentino Perez refuse de s’embrouiller avec son homologue francilien.

Pour éviter tout problème, le boss du Real attendra donc 2020 avant de repasser à l’offensive. Dans une année, la situation contractuelle du meilleur joueur de Ligue 1 sera peut-être plus favorable, surtout s’il ne prolonge pas et s’il ne remporte pas la Ligue des Champions. Sauf qu'avant d’attaquer le PSG, Madrid attendra de toute façon le premier pas de Mbappé, qui garde un rêve en lui : jouer au Real Madrid aux côtés de Zinedine Zidane. Un rêve qui ne deviendra donc pas réalité cette année. Rassuré par le prodige du football français, Leonardo peut désormais pleinement se concentrer sur le cas plus épineux de Neymar.