PSG : Le Real menace Varane de l'envoyer à Paris

Le Real Madrid a prévenu Raphaël Varane qu'il sera vendu cet été s'il ne prolonge pas.

A quoi ressemblera la défense du Real Madrid la saison prochaine ? Impossible à prédire. D’un côté, la Maison Blanche est proche de boucler la venue de David Alaba, gratuitement en provenance du Bayern Munich. De l’autre, Sergio Ramos négocie à la hache son futur contrat et n’hésite pas à faire jouer sérieusement la concurrence pour avoir gain de cause. De son côté, son acolyte Raphaël Varane n’est pas en reste. Avec encore plus d’un an de contrat et des performances très satisfaisantes à l’image de son récent doublé, le Français pourrait être à l’abri des rumeurs. Mais ce n’est bien évidemment pas le cas, puisque ce mardi Marca fait sa Une avec l’ancien lensois. Homme fort de Zinedine Zidane, Varane repousse pour le moment toute discussion sur une éventuelle prolongation. Les performances du club et le recrutement à son poste pourraient bien lui faire réévaluer sa situation en fin de saison. Mais le Real Madrid a aussi son propre emploi du temps, et le défenseur central ne fera pas tout ce qu’il veut.

Ainsi, le journal madrilène l’annonce, si Varane ne prolonge pas d’ici la fin de la saison, il sera proposé tout simplement au PSG et à Manchester United, les deux concurrents connus pour le courtiser. Tout cela au prix rondelet de 50 ME. Le champion du monde de 27 ans fait en effet saliver beaucoup de monde avec son expérience et sa science du jeu, mais concernant le Paris SG, il n’est pas dit que Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ait envie de donner une telle somme. Pas forcément parce que Marquinhos et Kimpembe représentent la charnière qui doit durer au PSG, mais plus pour éviter d’aider le Real Madrid à financer un éventuel gros transfert, et notamment celui de Kylian Mbappé bien évidemment.