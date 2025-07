PSG ‍: Le Real Madrid s’excuse

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le Real Madrid n'a pu que constater les dégâts lors de sa déroute face au PSG. Thibaut Courtois fait une analyse impitoyable de la différence de niveaux entre les deux équipes.

Il n’y a pas eu photo en demi-finale de la Coupe du monde des clubs avec la victoire 4-0 du PSG, qui poursuit donc l’aventure jusqu’au bout et affrontera Chelsea en finale ce dimanche. Les joueurs de Luis Enrique n’ont fait qu’une bouchée de la formation de Xabi Alonso, qui n’a pas vu le jour du début à la fin de la rencontre. Thibaut Courtois avait pourtant réalisé deux parades très décisives dès le début du match, mais cela n’a pas empêché les buts de défiler. Le gardien belge, dernier rempart d’une formation merengue à l’agonie, n’a pas tourné autour du pot après cette cuisante défaite. Il reconnait sans mal la supériorité des Parisiens et présentes ses excuses aux socios pour cette élimination sans relief.

L'analyse froide de Thibaut Courtois

💬 @thibautcourtois: "Es una derrota dura, pero una derrota para aprender". pic.twitter.com/Bpx1oZI1rZ — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 9, 2025

« C’est un vraiment un coup dur terrible. Et nous sommes désolés. C’est une défaite qui va nous permettre de tirer beaucoup d’enseignements. Ils nous ont pressés très tôt, nous n’avons jamais pu trouver la place pour faire circuler le ballon. Nous avons essayé, mais deux erreurs rapides nous ont coûtées le match. Ils nous ont punis. Et même quand nous avions la balle, nous ne leur avons pas posés de problèmes particuliers. La différence dans le pressing, très haut et constat de leur côté, et le notre désorganisé et irrégulier, a fait mal », a reconnu le gardien belge, totalement dépité, à la presse espagnole. Un constat amer et qui laisse entendre que tout le monde ne presse pas aussi collectivement qu’au PSG au sein du Real Madrid. En effet, les défenseurs parisiens ont pu casser les premières lignes sans forcer, ce qui a permis ensuite au Paris SG de dérouler sans jeu sans trembler. Une vraie démonstration qui va clairement gâcher l’été de la Casa Blanca, pour qui cette saison se termine de manière très compliquée.