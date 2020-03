PSG : Le Real Madrid apeuré par l'ingérable Neymar ?

Dans : PSG.

Désireux de renforcer son secteur offensif lors du prochain mercato, le Real Madrid a les yeux tournés vers le PSG, où se trouvent Neymar et Kylian Mbappé.

Ce n’est plus un secret pour personne, l’attaquant de l’Equipe de France est le rêve absolu de Zinedine Zidane pour compléter son attaque, aux côtés de Karim Benzema et d'Eden Hazard. Mais, sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2022, le natif de Paris ne quittera pas la France cet été. Le Real Madrid s’est fait une raison, et ne devrait pas frontalement attaquer le Qatar dans ce dossier. D’autres pistes sont explorées par le Paris SG, dont celles menant à Erling Haaland, Timo Werner, Lautaro Martinez ou encore… Neymar. Selon les informations de Marca, la direction du club merengue n’a pas encore fait une croix définitive sur le Brésilien.

En interne, certains dirigeants très influents dont le président Florentino Pérez apprécient le joueur, et notamment son énorme popularité et l’impact qu’il pourrait avoir sur le marketing du club. D’un point de vue purement sportif, Zinedine Zidane est également un admirateur de Neymar, lequel est sans conteste l’un des trois meilleurs joueurs du monde dès lors qu’il évolue à son meilleur niveau. Toutefois, le journal espagnol dévoile qu’il y a peu de chances de voir le Real Madrid soumettre une offre au Paris Saint-Germain pour l’international auriverde. Car en interne, les craintes sont nombreuses au sujet du comportement de Neymar, rarement irréprochable et qui pourrait bien semer la zizanie dans le vestiaire plutôt bien tenu du Real Madrid selon le média espagnol. Le dossier Neymar est donc suivi de loin par le club de la Casa Blanca, qui surveille la situation mais qui, sauf retournement de situation, ne devrait pas passer à l’offensive au mercato.