PSG ‍: Le Real insiste pour Vitinha, le Qatar rigole

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le Real Madrid entend frapper vite et fort au mercato, et continue de regarder du côté du PSG pour renforcer son milieu de terrain.

Après avoir recruté Trent Alexander-Arnold, le Real Madrid compte continuer de se renforcer vite et bien pour le prochain mercato. Et cela veut dire faire venir un milieu de terrain, secteur de jeu jugé comme le point faible des Merengue cette saison. Un joueur plait beaucoup à Xabi Alonso, il s’agit de Vitinha qui régale cette saison avec le PSG. La capacité du Portugais à aller gratter des ballons, mais surtout à être présent dans la première relance pour inspirer le jeu de son équipe, plait beaucoup à Madrid. Cela a déjà été évoqué ces derniers jours, la première prise de contact a été assez sèche entre les deux clubs, tant le PSG n’est pas vendeur.

Vitinha, il sera libre en 2029...

Mais selon Don Balon, sous la demande pressante de son nouvel entraineur, Florentino Pérez est invité à reprendre contact avec le PSG pour savoir si une grosse offre permettrait de faire venir l’ancien meneur de jeu du FC Porto. Nasser Al-Khelaïfi aurait fait savoir que, comme c’était le cas depuis l’arrivée du Qatar à Paris, il était hors de question de vendre un joueur contre la volonté du club. Personne n’a quitté le PSG dans ces conditions, et seuls les joueurs en fin de contrat comme Kylian Mbappé ont pu le faire. Mais concernant Vitinha, il a récemment prolongé et se retrouve désormais engagé jusqu’en 2029. Pas certain que le Real Madrid soit dans la stratégie d’attendre encore quatre ans afin de récupérer le milieu de terrain libre de tout contrat.

Résultat, ce retour de flamme du Real Madrid a surtout le don de faire sourire au PSG, où il s’agit d’un dossier qui n’inquiète pas du tout la direction. Et cela sans avoir besoin de demander l’avis du joueur, qui a toujours rêvé de jouer en Liga, mais se sent bien à Paris et ne se voit pas précipiter un départ.