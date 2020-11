PSG : Le Real insiste, Mbappé fera l'objet d'un échange

Dans : PSG.

A la recherche d’un joueur offensif capable d’épauler Karim Benzema la saison prochaine, le Real Madrid a fait de Kylian Mbappé sa priorité absolue.

L’attaquant du PSG est la cible n°1 de Florentino Pérez et de Zinedine Zidane dans l’optique du mercato estival de 2021. Inactif cet été, le Real Madrid a fait grossir ses épargnes en vendant notamment James Rodriguez à Everton ou encore Achraf Hakimi à l’Inter Milan. Des économies bienvenues à l’heure où le club souhaite miser très gros sur Kylian Mbappé. A en croire les informations du journaliste espagnol Diario GOL, les Merengue sont prêts à lâcher plus de 250 ME pour obtenir le renfort de Kylian Mbappé. Mais en plus de faire sauter la banque, Florentino Pérez et Zinedine Zidane pourraient également offrir un joueur au Paris SG en échange de l’international tricolore.

Comme indiqué à plusieurs reprises par la presse espagnole, c’est Vinicius que le Real Madrid pourrait sacrifier afin d’amadouer le Paris Saint-Germain. Il faut dire que le jeune Brésilien n’est plus totalement en odeur de sainteté dans la capitale espagnole, où en dehors de la polémique avec Karim Benzema, le vestiaire peine parfois à comprendre son jeu. Surtout, l’idée du Real Madrid est d’autant plus maline qu’il est de notoriété publique que Leonardo, le directeur sportif du PSG, apprécie grandement le profil de son jeune compatriote. Pour le champion d’Espagne en titre, le but est clairement d’utiliser Vinicius Junior afin de faire baisser le prix de Kylian Mbappé bien en-dessous des 250 ME évoqués. Reste à voir quelle sera la position du Paris Saint-Germain à ce sujet. Car si Leonardo aime Vinicius Junior, le directeur sportif francilien n’est pas un grand fan des échanges de joueurs. Le FC Barcelone peut en témoigner, alors que le club catalan avait proposé Samuel Umtiti, Ousmane Dembélé ou encore Philippe Coutinho en échange de Neymar à l’été 2019. Sans jamais obtenir une réponse positive de la part de Paris…