PSG ‍: Le Real fait une offre choc à Donnarumma

Par Corentin Facy

Les négociations sont au point mort entre le PSG et Gianluigi Donnarumma. Une aubaine pour le Real Madrid, prêt à bondir sur le portier italien avec l’objectif de le recruter pour zéro euro en 2026.

Malgré des discussions entamées depuis plusieurs mois, le Paris Saint-Germain et Gianluigi Donnarumma n’ont toujours pas trouvé d’accord pour la prolongation du gardien italien au-delà de 2026. La nouvelle politique salariale du PSG, avec une part variable en fonctions des performances, ne convient pas à « Gigio » et à son entourage et les négociations sont actuellement au point mort. Un coup dur pour le club de la capitale, qui a enfin trouvé son grand gardien, celui qui le fait gagner en Ligue des Champions, et qui aimerait le garder. Mais si l’Italien n’accepte pas les conditions proposées par Luis Campos, il sera poussé vers la sortie dès cet été afin de ne pas risquer un départ pour zéro euro dans un an.

C’est justement ce scénario que surveille… le Real Madrid. A en croire les informations du site Real Madrid Confidencial, le club merengue est très intéressé à l’idée de foncer sur Gianluigi Donnarumma dans un an. Et pour cause, cette date n’a pas été ciblée au hasard par l’état-major de la Casa Blanca. Thibaut Courtois arrive lui aussi en fin de contrat en 2026 et rien ne dit qu’un accord sera trouvé entre le portier belge et le Real Madrid pour une prolongation. Florentino Pérez et les dirigeants madrilènes ont donc pris des renseignements au cours des dernières semaines sur la situation de Gianluigi Donnarumma, et pourraient se mêler à la lutte pour le recruter.

Le Real guette Donnarumma pour l'après-Courtois

La concurrence sera féroce dans ce dossier puisque la presse italienne indique de son côté que le Bayern Munich, l’Inter Milan, l’AC Milan ou encore la Juventus Turin sont également sur les rangs. Pas de quoi effrayer le Real, qui a prouvé ces dernières années qu’il était le spécialiste n°1 en Europe pour faire venir des joueurs libres. Ce plan démoniaque risque en revanche de faire hurler le Paris Saint-Germain, qui n’a aucunement l’intention de voir filer son gardien au Real Madrid et encore moins gratuitement. La bataille va donc continuer de faire rage dans les prochaines semaines avec, du côté des supporters parisiens, l’espoir qu’un accord soit enfin trouvé. Même si cela n’était pas du tout la tendance ces derniers jours.