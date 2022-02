PSG : Le Real fait deux offres à Mbappé, c'est du jamais vu !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le forcing du PSG pour prolonger Kylian Mbappé fait peur au Real Madrid, qui a décidé de sortir les grands moyens, sportifs comme financier, pour faire signer la star parisienne.

Le PSG a bien raison, tant que la saison n’est pas terminée et tant que rien n’a été signé ailleurs, les dirigeants parisiens tentent le tout pour le tout afin de convaincre Kylian Mbappé de continuer l’aventure dans la capitale française. La tendance est néanmoins à un départ vers le Real Madrid pour l’international français, et le silence dans les négociations depuis des semaines avec Nasser Al-Khelaïfi le laisse entendre.

🔝🔥 Le premier joueur à atteindre au moins 🔟 buts et 🔟 passes décisives cette saison en #Ligue1 !



1⃣4⃣⚽

1⃣0⃣🅰️

🔛 @KMbappe pic.twitter.com/GqA0NbfRJR — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 27, 2022

Surtout que, si les parents de Mbappé semblent favorables à une prolongation de contrat au PSG, ce n’est pas l’avis du joueur qui, avec sa conseillère et avocate, penche clairement pour une suite de carrière à la Casa Blanca. Mais encore faut-il que le géant espagnol se montre convaincant. Dans cette optique, le président Florentino Pérez a décidé de faire deux gros efforts pour montrer à Mbappé que le Real Madrid prenait sa venue, mais aussi ses éventuels doutes, très au sérieux.

Mbappé et ses exigences au mercato

Le média madrilène Defensa Central, qui est très proche du patron du club merengue, annonce deux mesures exceptionnelles qui ont été présentées au clan Mbappé, et notamment au joueur. Par rapport aux doutes sur le plan sportif, nés notamment du match aller du 1/8e de finale aller contre le PSG, Kylian Mbappé a reçu une assurance extraordinaire, celle qu’aucune signature ou prolongation ne serait effectuée avant la fin de la saison. Cela veut dire que le Real compte bien faire un gros recrutement, et en accord avec le numéro 7 du PSG, qui a toujours su montrer ses ambitions à ce niveau.

Il n’avait pas hésité à demander à ses dirigeants parisiens de renforcer l’équipe il y a un peu plus de deux ans, lassé du manque de réussite au niveau européen. Un message qui avait été bien reçu. Une directive qui pourrait donc garantir à l’international français un regard sur le recrutement, même si tout cela n’est bien évidemment que théorique, tant la construction d’une équipe et d’un effectif ne peuvent pas se faire uniquement selon le bon vouloir d’un seul joueur, aussi désiré soit-il.

Les droits à l'image de Mbappé explosent

Sur un plan plus matériel, la question économique est aussi jugée comme cruciale par le Real Madrid. Car Florentino Pérez sait très bien que les propositions très généreuses de l’Emir du Qatar, et notamment celle à hauteur de 1,2 million d’euros par mois, trottent aussi dans la tête de Mbappé. Impossible de venir donc la fleur au fusil avec une offre très loin du compte. Mais les finances du Real Madrid ne sont pas extensibles à l’infini, et c’est pour cela que Florentino Pérez a décidé de rogner sur une grande tradition de son club. Pour la première fois, il serait prêt à céder plus de 50 % des droits à l’image à Mbappé, ce qui n’est pas anodin étant donné les royalties et revenus merchandising que génèrent ces fameux droits à l’image.

Un gros effort qui permettrait à l’attaquant du PSG de toucher, s’il est madrilène, ce qui sera beaucoup plus qu’un complément à son salaire. Autant dire que le Real Madrid prend la menace d’une prolongation au PSG au sérieux dans ce dossier. Et il compte bien le prouver à tous les nouveaux, en ce qui concerne la compétitivité de l’équipe, le futur statut de Mbappé, et l’aspect économique bien évidemment.