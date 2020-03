PSG : Le Real drague Neymar avec son armoire à trophées

Dans : PSG.

Ancien défenseur légendaire du Real Madrid, Roberto Carlos a commenté la situation de Neymar au PSG et notamment son avenir.

Les dernières images de Neymar avec le maillot du PSG sont certainement les plus belles de son aventure jusqu’à présent. Enfin sur le terrain, le Brésilien a grandement participé à la qualification de son équipe en quarts de finale de la Ligue des Champions. Cela a provoqué des scènes de joie de très haute intensité, ce qui a eu le don de faire sourire ailleurs en Europe, où on a tenu à rappeler que le chemin vers une victoire finale en C1 était encore très long. Le plus court serait de signer directement au Real Madrid. C’est ce que lui a demandé sur Fox Sports Radio son compatriote Roberto Carlos, qui remplit parfaitement ses fonctions d’ambassadeur du club merengue.



« Si cela dépendait de moi, Neymar serait au Real Madrid depuis longtemps, mais la vie n’est pas toujours comme on le voudrait. Les grands joueurs doivent toujours jouer dans les meilleurs clubs du monde. Le Real Madrid est aujourd’hui une référence. Vous voulez gagner la Ligue des Champions ? Venez au Real Madrid. Pour le moment, Neymar est heureux au PSG. Il prend du plaisir à jouer, et c’est le Neymar que tout le monde aime voir », a expliqué le prédécesseur de Marcelo, qui a au moins le mérite, contrairement à son compatriote Rivaldo, de ne pas insister lourdement, surtout si loin du marché des transferts.