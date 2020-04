PSG : Neymar n'oubliera jamais la trahison du Barça

Dans : PSG.

Au terme d’un long feuilleton l’été dernier, Neymar n’était pas parvenu à quitter le Paris Saint-Germain pour le FC Barcelone. Un épisode qui a marqué l’attaquant brésilien.

La situation a changé par rapport à l’été dernier. Désormais, le Paris Saint-Germain semble plus ouvert aux négociations pour le transfert de Neymar. On parle d’un montant estimé à 170 M€ pour convaincre le club francilien de libérer sa star. Pas de quoi s’enflammer pour le Brésilien. Car selon les informations de la Cadena SER, l’attaquant de 28 ans reste marqué par le précédent épisode. Le numéro 10 du PSG, qui avait clairement annoncé sa volonté à ses dirigeants, se voyait déjà revenir au Barça. Surtout après l’offre des Blaugrana à 110 M€, plus Jean-Clair Todibo et Ivan Rakitic, ainsi que le prêt de l'ailier Ousmane Dembélé dans la balance.

Une proposition refusée par le Paris Saint-Germain, qui aurait réclamé 130 M€ au lieu des 110 M€ offerts. Un accord était donc proche, à tel point que Neymar aurait proposé de donner les 20 M€ pour conclure son transfert. Seulement voilà, Josep Maria Bartomeu n’était pas chaud, racontent nos confrères. Sans parler des réticences de Rakitic et de Dembélé, le président du Barça craignait de ne pas respecter le fair-play financier. Et le patron n’a jamais changé d’avis, pas même lorsque Lionel Messi et Gerard Piqué ont proposé de repousser une partie de leur salaire. Ou quand Neymar était prêt à abandonner son éventuel gain lors du procès qui l’oppose au club catalan. L'international brésilien a donc de quoi se méfier, il n'est vraiment pas certain, malgré la volonté de Messi, que le FC Barcelone fasse vraiment tous les efforts financiers du monde pour le faire signer l'été prochain également. Et ça, Neymar semble l'avoir bien compris.