PSG : Le Qatar offre 10ME, De Ligt et Raiola débarquent à Paris !

Matthijs de Ligt première recrue estivale du Paris Saint-Germain, ça se précise. En concurrence avec le FC Barcelone dans ce dossier, le club de la capitale a visiblement pris une avance considérable. Et pour cause, Gianluca Di Marzio affirme que les Rouge-et-Bleu sont plus que jamais en pole position. Pour le spécialiste du mercato italien, Nasser Al-Khelaïfi a devancé toute la concurrence et serait désormais à deux doigts de conclure cette opération. La preuve, l’agent du joueur Mino Raiola est attendu à Paris aujourd’hui et demain afin de finaliser les derniers détails avec Leonardo, lequel serait revenu mardi dans la capitale.

Mino Raiola attendu aujourd'hui à Paris

Une information confirmée par la Gazzetta dello Sport, qui ajoute qu’un contrat de cinq ans assorti d’un salaire de 10 ME par an a été offert à Matthijs de Ligt. Concernant l’indemnité de transfert en revanche, pas de nouvelles informations. Mais ces derniers jours, c’est une somme comprise entre 70 et 75 ME qui était évoquée. Leonardo, qui souhaitait débarquer avec un top joueur pour son come-back, est donc en passe de réussir son pari en s’offrant le charismatique capitaine de l’Ajax Amsterdam, jugé comme l’un des joueurs les plus prometteurs du monde à son poste de défenseur central.