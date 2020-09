PSG : Annoncé au Barça, Bernat serait triste de voir Messi partir

Dans : PSG.

Déterminé à quitter le FC Barcelone cet été, Lionel Messi est régulièrement cité à Manchester City, mais également au Paris Saint-Germain.

Le club de la capitale n’a jamais trop de stars. Après avoir enrôlé Neymar et Kylian Mbappé il y a trois ans, le Qatar se verrait bien frapper un nouveau gros coup sur la planète football en s’attachant les services du Ballon d’Or argentin. Financièrement, l’opération s’annonce néanmoins délicate. Mais pour l’heure, tout semble ouvert dans ce dossier qui divise la Catalogne. Du côté de Paris, on est également partagé au sujet de ce feuilleton bouillant du mercato. A l’image d’un certain Juan Bernat, lequel a indiqué au micro de Radio Marca qu’il espérait « pour le football espagnol » que Lionel Messi allait rester au FC Barcelone.

« Je ne sais vraiment pas ce qu'il va se passer » a indiqué Juan Bernat, dont l'avenir au Paris Saint-Germain n'est par ailleurs pas totalement l'impide, avant d'argumenter. « Pour moi, Messi, c'est le meilleur joueur de l'histoire. Au Barça, il a tout fait, il a apporté encore plus de grandeur au club. Après, pour le football espagnol, ce serait bien qu'il reste là-bas ». Les dirigeants du Paris Saint-Germain ne sont visiblement pas totalement de cet avis puisque Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi étudient bel et bien la faisabilité financière de la venue de Lionel Messi. Mais nul doute que pour le PSG, il faudra massivement dégraisser en se débarrassant notamment des joueurs de complément à très gros salaire comme c’est par exemple le cas de Julian Draxler afin d’avoir une chance d’attirer Lionel Messi. Un rêve, mais pas forcément pour Juan Bernat, annoncé régulièrement du côté du FC Barcelone...