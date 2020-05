PSG : Le Qatar joue à Football Manager avec Icardi

Dans : PSG.

Ces derniers jours, le nom de Mauro Icardi revient très régulièrement dans l’actualité du PSG à quelques semaines du prochain mercato.

Et pour cause, l’international argentin de 26 ans est prêté avec option d’achat par l’Inter Milan à Paris. Dans les hautes sphères du Paris Saint-Germain, on est clairement d’avis à conserver Mauro Icardi… mais pas à n’importe quel prix. Effectivement, Leonardo aimerait faire passer le transfert de l’Argentin en dessous des 50 ME tandis que l’Inter Milan reste inflexible avec une option d’achat à 70 ME. Quoi qu’il en soit, c’est une négociation très tendue qui s’annonce entre les deux clubs. En parallèle de cela, la presse italienne évoque régulièrement un potentiel échange entre Icardi, dès lors qu’il aura officiellement signé à Paris, et Miralem Pjanic avec la Juventus Turin.

Un deal qui n’a aucune chance de voir le jour selon l’agent de joueurs Alessandro Canovi, lequel a clairement indiqué que le PSG n’avait pas l’intention d’acheter Mauro Icardi pour le revendre quelques semaines plus tard. « Un échange Icardi-Pjanic ? Je pense que c’est compliqué en ce moment. Le PSG cherche à faire baisser le prix de la clause libératoire d‘Icardi. Penser que le PSG peut l’acheter pour ensuite le vendre à la Juventus me semble impossible. S’ils le prennent c’est pour le garder. De plus Edinson Cavani arrive en fin de contrat. À mon avis, Icardi s’ils le rachètent, ils le gardent. Ensuite, ils devraient retourner sur le marché pour se renforcer et les prix seraient alors très abordables. Le PSG a budgété une perte de revenus sèche de 200 millions d’euros qui – même pour un club aussi riche – est un gros coup. Pour revenir à l’échange, j’aurais tendance à l’exclure » a indiqué l’ancien agent de Thiago Motta dans une interview accordée à Radio Bianconera. Des propos qui confirment que Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi souhaitent recruter Mauro Icardi afin de le conserver et non pas pour l’utiliser ensuite comme une monnaie d’échange…