PSG : Le Qatar hésite, Thomas Tuchel menacé ?

Dans : PSG.

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2021, Thomas Tuchel a de bonnes chances d’être conservé par l’état-major francilien cet été.

C’était en tout cas la tendance des dernières semaines, le Paris Saint-Germain n’ayant pas la volonté de changer de coach au vu du contexte actuel, avec notamment l’arrêt définitif de la Ligue 1. Néanmoins, il semblerait qu’il y ait bien actuellement une réflexion chez les dirigeants du PSG au sujet de l’avenir de Thomas Tuchel. C’est une certitude, à en croire les informations de l’insider Abdellah Boulma. Pour le journaliste des Cahiers de l'Afrique, le nom de Massimiliano Allegri pourrait notamment revenir rapidement dans l’actualité du PSG dans les jours à venir.

« L’avenir de Tuchel, sous contrat jusqu’en 2021, n’est pas encore définitivement tranché. Allegri s’est, au printemps, informé sur l’environnement et l’effectif du PSG. Pochettino est également apprécié. Leonardo et Doha n’excluent aucune possibilité. Réflexion toujours en cours » a indiqué le journaliste, avant de confirmer que les résultats en Ligue des Champions, si la fin de l’édition a bien lieu en août prochain, seront déterminants pour l’avenir de Thomas Tuchel. En attendant, c’est bel et bien l’Allemand qui travaille sur le mercato même si bien évidemment, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi sont les deux principaux décideurs sur le marché des transferts. Un mercato qui promet d’être mouvementé au Paris SG avec les fins de contrat de Thomas Meunier, Layvin Kurzawa, Edinson Cavani ou encore Thiago Silva. Le dossier Mauro Icardi, prêté par l’Inter Milan avec une option d’achat à 70 ME est également au cœur des réflexions à Paris. Tant de dossiers que Thomas Tuchel devrait donc gérer d’assez loin en attendant d’être fixé sur son avenir…