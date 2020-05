PSG : Le Qatar est têtu, Neymar ne bougera pas

Dans : PSG.

Neymar fait toujours beaucoup parler à Barcelone mais ces derniers jours, l’actualité tourne davantage autour de Pjanic et de Lautaro Martinez en Catalogne.

Il faut dire que la probabilité de voir Neymar avec le maillot du FC Barcelone cet été est très faible. Et la raison est finalement assez simple, à en croire les informations du journal AS ce vendredi. Dans ses colonnes, le quotidien madrilène dévoile que le Paris Saint-Germain n’a jamais ouvert la porte à un deal sous forme d’échange depuis le début des négociations, entamées il y a plus d’un an. Culturellement, la France n’est pas un pays aimant le troc en période de mercato et c’est toujours cela qui bloque le dossier Neymar pour le quotidien, qui rappelle que le Barça dépensera très peu en cash cet été et devrait réaliser la plupart de ses transferts grâce à des échanges.

C’est précisément pour cette raison que les dossiers Miralem Pjanic (Juventus Turin) et Lautaro Martinez (Italie) avancent bien. Car de leur côté, les clubs de Série A ne voient pas forcément les échanges comme une mauvaise opération, bien au contraire. L’Inter Milan entend se renforcer à moindre coût grâce au deal Lautaro Martinez en récupérant un ou deux joueurs parmi ceux-ci, toujours selon AS : Arturo Vidal, Nelson Semedo, Rafinha, Ousmane Dembélé et Philippe Coutinho. De son côté, la Juventus Turin est également ouverte à un échange, même si les négociations sont bien moins avancées que celles menées avec l’Inter Milan par la direction catalane. Tant que le Paris Saint-Germain n’aura pas fait évoluer sa position sur ce point, alors le transfert de Neymar à Barcelone ne devrait tout simplement jamais voir le jour.