PSG : le Qatar est coincé, Tuchel ne bougera pas !

Dans : PSG.

Pour Pierre Ménès, Thomas Tuchel devrait conserver son poste malgré les mauvais résultats du PSG.

Battu à Monaco, le PSG inquiète. Le club de la capitale compte déjà 5 défaites depuis le début de la saison, et semble à la peine dans le jeu. Alors qu'il a fortement taclé Danilo Pereira, Colin Dagba ou encore Abdou Diallo, Pierre Ménès est également revenu sur la situation de Thomas Tuchel lors du Canal Football Club. Selon le consultant de Canal +, le coach du PSG ne devrait pas être démis de ses fonctions même en cas de mauvais résultats face à Leipzig en Ligue des Champions mardi soir.

« Tout le monde tombe sur Tuchel, moi aussi ces derniers temps, mais pas là… Je pense que Kovac a utilisé la bonne tactique pour gagner le match, il a bien rectifié, mais de l’autre côté il y avait un entraîneur qui préparait Leipzig. Thomas Tuchel menacé mardi ? Je crois que les dirigeants du PSG sont partis du principe qu’ils allaient se le becqueter jusqu’au bout. Ils n’ont peut-être pas envie non plus de se précipiter pour son remplaçant…» a déclaré le journaliste. Alors que l'entraîneur allemand semble de plus en plus résigné et détaché dans sa communication, il pourrait être "sauvé" par le contexte actuel. En effet, le calendrier très rapproché notamment en Ligue des Champions rendrait un changement d'entraîneur compliqué à organiser pour les dirigeants du PSG. Malgré tout, une élimination précoce en phase de poules de Ligue des Champions pourrait être fatale à Thomas Tuchel.