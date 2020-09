PSG : Le Qatar en panique pour 60 ME, la décision qui fait trembler

Dans : PSG.

Toujours coincé dans son mercato, le PSG n’avance plus et ne présente pas pour l’heure un effectif au niveau de celui de l’an dernier.

Les départs n’ont pas été tous compensés, et Leonardo se trouve coincé pour recruter. En effet, au-dessus de lui, l’enveloppe pour recruter est toujours aussi maigre, car la volonté de Nasser Al-Khelaïfi de récupérer 60 ME sur des départs n’est pour le moment pas du tout respectée. Les propriétaires qataris doivent présenter des comptes impeccables pour éviter de se retrouver dans le viseur du fair-play financier, et ces fameux 60 ME de vente provoquent des décisions assez incroyables pour un club comme le PSG. Selon L’Equipe, le président du champion de France estime que tous les joueurs de l’effectif sont à vendre dans les deux dernières semaines du marché des transferts, sauf cinq éléments : Neymar, Mbappé, Verratti, Navas et Marquinhos.

Pour le reste, c’est la grande braderie et personne n’est intouchable, pas même un Di Maria ou un Kimpembe donc. Une mesure choc qui démontre les grandes difficultés que rencontre Leonardo quand il s’agit de vendre des joueurs qui sont quasiment certains de ne pas retrouver les mêmes conditions ailleurs. Gueye, Draxler, Kehrer, Paredes ou Herrera refusent tous l’idée d’un départ, et ne croulent pas non plus sous les propositions avec leurs performances en demi-teinte. Pour des titulaires comme Di Maria ou Kimpembe, il faudrait bien évidemment une offre colossale, mais cette issue n'est plus totalement écartée. Même du côté des jeunes, à part vendre le jeune Kalimuendo, le PSG n’a plus de joker, et cela inquiète aussi légitimement les supporters, qui se disent que leur club ne trouvera pas éternellement des solutions dans les prêts, et doit se renforcer encore en défense centrale, au milieu, et même en théorie devant, pour faire au moins aussi bien que la saison passée en Ligue des Champions.