PSG : Le Qatar en finale, l’Espagne a la rage

Toujours considéré comme le meilleur championnat au monde à l’indice UEFA, l’Espagne avait eu du mal à digérer la finale 100 % anglaise de la saison précédente.

Cette fois-ci, c’est une nouvelle Ligue des Champions qui se déroulera sans club ibérique. Le PSG et le Bayern Munich ont enchainé les victoires, alors que l’Atlético Madrid, le FC Barcelone et le Real Madrid sont tombés avant le dernier carré. Un revers d’autant plus difficile à digérer pour la presse espagnole que le PSG est surtout vu comme le symbole des clubs qui arrivent au plus haut niveau du football uniquement grâce à l’argent. Ainsi, le journal AS y va franchement avant la finale de ce dimanche, évoquant le choc à sa Une non pas comme le PSG face au Bayern Munich, comme celui des « Pétrodollars » face au dernier bastion de la « Vieille Europe ». Dans le détail, le journal espagnol évoque les « stars millionnaires du PSG » face à la « tradition et le collectif du Bayern ».

Et le média d’énumérer ensuite la folie du projet parisien, avec plus d’un milliard d’euros de dépensés grâce à la reprise du club par le Qatar via QSI, tout en rappelant qu’avant cela, le PSG avait failli descendre en Ligue 2 quand le club parisien n’avait plus un sou en poche. Un article digne de Javier Tebas, le président de la LFP espagnole farouchement anti-PSG, et pour qui l’UEFA devrait taper plus fort contre le club français. En attendant, malgré ce qu’en pense la presse espagnole, ce sera place au football ce dimanche soir, et toute l’Europe aura les yeux tournés vers Lisbonne.