PSG : Le Bayern avoue avoir peur de Neymar et Mbappé

Suite à la victoire du Bayern en demies de la Ligue des Champions face à l’OL mercredi (3-0), le Paris Saint-Germain sait à quoi s’attendre face à Munich en finale.

Dimanche, le club de la capitale française aura rendez-vous avec l’histoire. Après avoir mangé l’Atalanta (2-1) en entrée puis le RB Leipzig (3-0) en plat principal, le PSG aura droit à un Bavarois en dessert. Pour la première finale de C1 de son histoire, Paris ayant échoué en demies en 1995, l’équipe de Thomas Tuchel devra donc faire face à l’armada du Bayern, invaincue depuis janvier et intraitable lors de ce Final 8 de Lisbonne, avec notamment un 8-2 infligé au Barça en quarts. Mais alors que le PSG monte en puissance avec son attaque de feu, Munich a affiché quelques faiblesses défensives contre Lyon mercredi, notamment dans la gestion de la profondeur. Et face à Neymar, Mbappé et Di Maria, le FCB aura de quoi trembler. C’est donc pour cette raison qu’Hansi Flick va changer sa défense pour affronter Paris. « On sait que le PSG a des joueurs très rapides. Il faut voir qu’on organise la défense un peu différemment », a lancé, sur Sky Sports, l’entraîneur du Bayern.

Des changements contraints et forcés, puisque Jérôme Boateng, victime de problèmes musculaires, est incertain pour ce grand rendez-vous européen. Remplacé par Niklas Süle à la mi-temps, le défenseur central de 31 ans pourrait donc laisser sa place de titulaire, aux côtés de David Alaba, au massif allemand, qui revient tout juste d’une grave blessure au genou. Sinon, les Français Benjamin Pavard et Lucas Hernandez postulent eux aussi à une place en charnière centrale pour affronter le PSG, avec l'avantage de la vitesse pour eux. Dans tous les cas, avec ses quelques soucis, le Bayern n’est pas vraiment serein, alors que dans le même temps, le PSG pourrait récupérer son gardien Keylor Navas… Autant dire que Paris est en train de faire réfléchir le Bayern avec son attaque de feu.