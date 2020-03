PSG : Le Qatar effraie Barcelone, le dossier Neymar chamboulé

Dans : PSG.

Sans surprise, le FC Barcelone tentera à nouveau de recruter Neymar en provenance du PSG lors du prochain mercato estival.

Il y a tout juste un an, Josep Maria Bartomeu et Éric Abidal ont essayer de faire venir l’international brésilien. Mais les deux dirigeants catalans sont tombés sur un Leonardo inflexible, pour qui il était inenvisageable de voir Neymar s’en aller avant d’avoir brillé en Ligue des Champions avec le PSG. Cet été, la position du Paris SG devrait être différente. Sauf retournement de situation, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo seront ouverts aux négociations, même s’il n’est évidemment pas question de brader Neymar. Pour parvenir à recruter le n°10 du PSG, Barcelone envisageait sérieusement de s’appuyer sur un point de règlement de la FIFA, qui permet aux joueurs de plus de 27 ans qui sont dans un club depuis trois ans et qui n’ont pas prolongé de se voir fixer un prix de départ.

Après une mûre réflexion, le FC Barcelone a décidé de ne pas suivre la voie juridique afin de recruter Neymar selon les informations du Mundo Deportivo. En effet, le Barça redoute notamment des poursuites judiciaires de la part du Paris Saint-Germain devant l’UEFA, voire devant le tribunal arbitral du sport. Surtout, si Barcelone avait eu recours à ce texte encore jamais utilisé en période de mercato, cela aurait ouvert une nouvelle voie dans les négociations qui, un jour, pourraient se retourner contre le FC Barcelone. Ainsi, la direction catalane souhaite davantage miser sur la volonté du joueur de revenir auprès de Lionel Messi au Camp Nou pour tenter de faire céder l’Emir du Qatar. Il y a quelques jours, ESPN indiquait que pour 150 ME, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi pourraient valider le départ de Neymar. L’information n’a pas (encore) été confirmée par les médias catalans et français…