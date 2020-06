PSG : Le Qatar couvre les joueurs d’or, la terrible conséquence

Dans : PSG.

A l’image de l’OM et de l’OL, le Paris Saint-Germain n’a pas trouvé d’accord avec ses joueurs au sujet d’une baisse des salaires durant la crise sanitaire.

Nasser Al-Khelaïfi a pourtant été très actif afin de convaincre ses joueurs de consentir à une diminution salariale, mais plusieurs joueurs s’y sont opposés, à l’image du capitaine Thiago Silva. Bien évidemment, les joueurs du PSG n’ont pas rendu une très belle image en refusant de baisser leurs émoluments. Mais sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe, Sébastien Tarrago ne s’est pas dit surpris par l’attitudes des joueurs parisiens, lesquels sont en majorité venus à Paris pour l’argent selon lui.

« J’espère que si je gagnais autant d’argent, j’accepterais de baisser mon salaire mais je n’en sais rien, je ne suis pas à leur place. Quand vous recrutez des joueurs en basant votre discours à moitié sur de l’argent, à un moment donné, quand vous demandez de l’argent et des efforts, c’est plus dur. Certains joueurs viennent parce qu’ils sont mieux payés qu’ailleurs. C’est un élément capital. Quand la relation est basée sur l’argent, quand les problèmes arrivent, c’est plus dur. Les joueurs sont surpayés au PSG. Ensuite, il y a la relation personnelle qui rentre en jeu. Nasser les a mis en porte-à-faux en s’exprimant dans la presse » a indiqué le journaliste, déçu mais pas surpris par l’attitude des joueurs du Paris Saint-Germain, qui vont retrouver le chemin de l’entraînement dans les jours à venir et qui auront donc passé l’intégralité de la crise sanitaire sans consentir d’effort salarial. Chose qui n’a pas manqué d’écœurer de nombreux supporters parisiens d’autant que dans le même temps, de nombreux salariés du PSG ont été placés au chômage technique.