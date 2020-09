PSG : Le Qatar bloqué par les salaires XXL au mercato

Dans : PSG.

Intéressé par Bakayoko, Rudiger ou encore Jorginho, le PSG semble galérer plus que jamais durant ce mercato estival.

Il faut dire que la crise financière a laissé des traces dans les rangs du Paris Saint-Germain, qui doit impérativement vendre avant de penser à recruter. Plusieurs joueurs ont gentiment été poussés vers la sortie par Leonardo, qui ne retiendra pas Leandro Paredes, Idrissa Gueye, Thilo Kehrer ou encore Julian Draxler. Or, il semblerait que les propositions ne soient pas nombreuses sur le bureau de directeur sportif brésilien. A qui la faute ? Le problème n’est pas à chercher très loin selon Philippe Sanfourche. Sur l’antenne de RTL, le journaliste a estimé que ce sont les gros salaires distribués par les dirigeants qataris qui effrayaient les possibles courtisans de Draxler, Gueye and co.

« Au PSG il n’y a pas tant que cela de joueurs à vendre… Il y a des joueurs qui collent un peu aux baskets, comme Draxler, qui coutent très chers mais sont difficilement vendables. Je crois que Thilo Kherer n’est plus trop en odeur de sainteté. Mais ce sont de gros salaires, donc c’est toujours la même problématique. Ce sont des énormes salaires par rapport aux garanties que ces joueurs peuvent apporter. Parce que ça fait une, deux saisons qu’ils font peu de matches… donc ils ne sont pas dans le rythme, donc ils se blessent souvent. Et ils perdent de la valeur sur le marché » a estimé le journaliste, pour qui les salaires démentiels des joueurs du Paris Saint-Germain ne leur permettent pas de trouver des clubs capables d’assumer de tels émoluments. Raison pour laquelle Julian Draxler a de grandes chances de faire une ultime saison au Paris SG, avant de quitter le club libre de tout contrat.