PSG : Sergio Ramos rêve de Paris, Al-Khelaïfi est prévenu

Dans : PSG.

Cadre du Real Madrid, Sergio Ramos est avec le temps devenu un joueur indispensable au club espagnol.

Non seulement en raison de son niveau de jeu, mais aussi de sa rage de vaincre et sa faculté à toujours répondre présent dans les grands moments. Dès qu’il n’est pas là, le Real Madrid vacille et heureusement pour les Merengue, cela n’arrive pas souvent. Après 15 ans dans la capitale espagnole, l’international espagnol va toutefois dire stop en fin de saison. Son contrat se termine, et Sergio Ramos ne compte pas le prolonger, affirme l’insider spécialisé Fabrizio Romano. A 34 ans, celui qui avait failli partir en Chine en 2019 pour finalement changer d’avis, est cette fois-ci décidé à terminer sa carrière ailleurs. Le défenseur central rêve de connaître un nouveau championnat et une nouvelle aventure, et deux clubs retiennent particulièrement son intérêt. Il s’agit de la Juventus Turin et du PSG.

Deux formations capables de lui fournir un énorme contrat, et qui s’offriraient avec grand plaisir un renfort en défense centrale. Surtout le PSG qui a perdu un cadre avec Thiago Silva, et possède un énorme trou derrière la charnière titulaire Kimpembe-Marquinhos. Nasser Al-Khelaïfi court toujours derrière une victoire de prestige en Ligue des Champions, et rien de tel que l’arrivée d’un joueur qui l’a déjà gagné à quatre reprises pour donner un coup de pouce à cette ambition. En plus, l’Espagnol aurait l’énorme avantage d’être gratuit. Mais attention toutefois, ce n’est pas la première fois que l’ancien du FC Séville fait courir des bruits sur un avenir loin de Madrid, et pour le moment, cela s’est toujours concrétisé par une prolongation de contrat dans la Maison Blanche.