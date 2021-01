PSG : Le Qatar a tout faux, il fallait choisir Allegri

Dans : PSG.

Samedi, le Paris Saint-Germain a officialisé la nomination de Mauricio Pochettino au poste d’entraîneur afin de succéder à Thomas Tuchel.

Dans l’ensemble, le retour de l’Argentin à Paris est accueilli avec bienveillance par les supporters, ravis de voir un ancien capitaine du PSG aux commandes du club. Au-delà de ça, Mauricio Pochettino est un entraîneur à la réputation joueuse et offensive, ce qui n’est évidemment pas pour déplaire aux suiveurs du Paris Saint-Germain. Néanmoins, c’est également de cette réputation dont jouissait un certain Thomas Tuchel avant de rallier la France. Ce qui laisse dire à Jonathan MacHardy que c’est un entraîneur avec davantage de poigne et d’expérience que Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi auraient dû choisir. Le consultant de RMC pense notamment à Massimiliano Allegri, libre depuis son départ de la Juventus Turin.

« Pourquoi être négatif sur Pochettino ? On a vu comment ça s’est passé avec Tuchel, avec Emery… Tuchel et Pochettino lorsqu’ils arrivent au PSG, ils ont les mêmes qualités : bon tacticien, identité de jeu, discipline. Pochettino, ce n’est pas le bon profil pour Paris. C’est un très bon entraîneur, mais qui n’est pas adapté au PSG. En l’état actuel des choses, le seul entraîneur qui pouvait être adapté au PSG, c’était Massimiliano Allegri. Un entraîneur avec l’expérience dans un vestiaire de stars avec de gros égos, l’expérience d’un club compliqué sur le plan du médiatique… Allegri n’est pas un meilleur entraîneur que Pochettino. Mais il aurait été plus adapté au contexte parisien » a indiqué le consultant de la radio dans des propos rapportés par FootRadio.com. Des propos qui ne manqueront pas de faire réagir à Paris, où le profil de l’Argentin est plus sexy que celui de l’Italien sur le papier.