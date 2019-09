PSG : Le Qatar a fait fort, Paris a un effectif de dingue

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

En ce début de saison, le Paris Saint-Germain est loin d’afficher un visage exceptionnel sur le terrain.

Le match contre Strasbourg samedi après-midi a mis en avant les difficultés de l’équipe de Thomas Tuchel, qui a été contrainte d’attendre un exploit de Neymar dans le temps additionnel pour l’emporter. Des progrès sont vites attendus, d’autant que de l’avis de nombreux observateurs, le PSG a le meilleur effectif de l’ère QSI. Sur l’antenne de RMC, Willy Sagnol a abondé en ce sens, mettant notamment en avant le pouvoir offensif de Paris et son gardien Keylor Navas.

« C’est la première fois que tu as, avec Keylor Navas, un grand gardien depuis huit ans, mis à part Salvatore Sirigu qui a été pas mal par moment. C’est la première fois que tu as une triplette offensive qui peut en plus être complétée. Là, si tu as des absents, tu ne perds pas en qualité. L’effectif de Paris est très complet et très équilibré » a apprécié l’ancien entraîneur des Girondins de Bordeaux, qui met un brin la pression à un Thomas Tuchel qui n’aura pas la moindre excuse, contrairement à l’année dernière. Car désormais, chaque poste est doublé. Y compris au milieu de terrain, où le coach allemand a eu de gros soucis l’an passé…