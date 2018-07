PSG : Le PSG propose un salaire monstrueux à N'Golo Kanté !

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Infatigable dans l’épuisant championnat anglais, N’Golo Kanté enchaîne avec une Coupe du monde de premier choix, où il est la valeur sure des Bleus au milieu de terrain.

Un statut de titulaire qui s’accompagne d’un comportement irréprochable, puisque le milieu de terrain laisse la lumière à ses coéquipiers, pour encore mieux se montrer indispensable pendant le match. De quoi faire craquer ses prétendants, et notamment le PSG qui le suit depuis plusieurs mois, et meurt d’envie de passer à l’action. Alors que Chelsea ne disputera pas la Ligue des Champions, le club londonien n’a pas pour l'heure l’intention de vendre son homme aux 15 poumons. En revanche, l’entourage de l’ancien caennais ne se prive pas de discuter avec les dirigeants parisiens, et est emballé par la perspective d’un contrat longue durée avec un salaire colossal de 15 ME par an, affirme Paris United ! Soit une fiche de paye qui se situe à la quatrième place de la grille des salaires du club, avec Thiago Silva, et juste derrière le trio d'attaque Neymar, Cavani et Mbappé.

De quoi montrer le sérieux de l’offre parisienne, qui n’a pour le moment aucune intention de discuter avec Chelsea. Il faut dire que les Blues, sans entraineur, sont un peu perdus et naviguent à vue, et ce qui sera discuté aujourd’hui, peut très bien ne plus être de mise le lendemain. Néanmoins, le PSG se tient clairement à l’affût, et pourrait, comme pour le salaire de Kanté, faire une offre difficilement refusable à Chelsea quand le timing sera idéal.