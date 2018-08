PSG : Le PSG ne veut plus de Filipe Luis pour une montagne d'or

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Annoncée comme très possible la semaine passée, la venue de Filipe Luis au Paris Saint-Germain d'ici vendredi minuit ne semble plus réellement d'actualité, même si la vente de Gonçalo Guedes à Valence a redonné du souffle au PSG en cette fin de mercato. Selon Marca, l'international brésilien a désormais compris que le club de la capitale ne mettra pas les dizaines de millions d'euros souhaités par les Colchoneros pour le céder cet été. Et cela même si le prix a été ramené, selon le quotidien sportif espagnol, à 20ME ces derniers jours.

En fait, et plus concrètement, le Paris Saint-Germain n'aurait pas transmis la moindre offre pour Filipe Luis à l'Atlético Madrid alors pourtant que les internationaux brésiliens du PSG plaidaient la cause de ce dernier auprès de leurs dirigeants. A priori, Filipe Luis ne vit pas très très bien cette situation, le défenseur s'étant déjà projeté vers une suite de sa carrière en France. Mais du côté du club madrilène, on est plutôt satisfait de voir ce dernier rester un peu plus longtemps, Diego Simeone ne souhaitant pas le voir partir lors de ce mercato 2018.