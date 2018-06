PSG : Le PSG justifie les larmes de Neymar avec le Brésil

Dans : PSG, Foot Mondial, Mondial 2018.

L’image a surpris tout le monde à l’issue de la victoire du Brésil contre le Costa Rica (2-0) : Neymar s’est écroulé, en larmes sur la pelouse. Une scène plutôt inattendue après un deuxième match de phase de groupes du Mondial et qui a provoqué beaucoup de réactions négatives de la part des observateurs envers l’attaquant du Paris Saint-Germain. Mais sur beIN SPORTS, Maxwell a volé au secours de son compatriote en justifiant les larmes de ce dernier.

« Les larmes de Neymar, c’est une image forte. C’est l’émotion d’avoir travaillé très dur pendant trois mois et demi pour se retrouver là. Je crois que beaucoup de personnes jugent Neymar sans savoir tout ce qu’il a fait pour avoir la possibilité de jouer la Coupe du monde. C’est un joueur sur qui il y a beaucoup de pression et il a « explosé » avec cette émotion très forte après le match. C’est beau de voir tous ses coéquipiers avec lui. Il mérite de jouer le Mondial et j’espère qu’il va aller très loin avec le Brésil » a expliqué le coordinateur sportif du Paris Saint-Germain, qui défend bec et ongles la star brésilienne et qui justifie ainsi son émotion intense après ce match difficile pour la Seleçao.