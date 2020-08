PSG : Le projet Camavinga 2020 fait rêver le Qatar

Dans : PSG.

Activement lancé à la recherche d’un milieu défensif au mercato, le PSG rêve les yeux ouverts d’un certain Eduardo Camavinga.

Estimé à plus de 50 ME par le Stade Rennais sur le marché des transferts, l’international espoirs français figure également sur les tablettes du Bayern Munich et du Real Madrid. En pleine cure d’austérité, le club merengue a d’ores et déjà fait savoir par la voix de son président Florentino Pérez qu’il ne réaliserait pas de gros transfert cet été. L’assaut devrait donc être donné en 2021 par le champion d’Espagne afin de recruter ce joyau du football français… à condition qu’il n'ait pas quitté Rennes avant. Et c’est une possibilité selon les informations récoltées en ce début de semaine par le journal madrilène AS.

Dans ses colonnes, le média évoque l’intérêt du Paris Saint-Germain, qui rêve de s’engouffrer dans cette petite faille en obtenant la signature d’Eduardo Camavinga dès cet été. « Le PSG et le Bayern lorgnent tous les deux sur le joueur » indique la publication madrilène, qui explique toutefois que l’opération sera très délicate à conclure pour les champions de France et d’Allemagne. Et pour cause, Eduardo Camavinga semble avoir la tête sur les épaules, et n'est pas dans l’optique de quitter le Stade Rennais à tout prix cet été. Une prolongation de contrat est même à l’étude pour celui dont le bail actuel expire en juin 2022. Reste maintenant à voir si Leonardo passera à l’offensive avant une éventuelle prolongation d’Eduardo Camavinga, avec une offre avoisinant les 50 ME réclamés par le Stade Rennais. Cela ferait sans doute rêver les supporters du PSG mais pour l’heure, ce scénario est encore assez improbable. En partie car Paris, qui doit également se renforcer en défense et en attaque, n’a pas les moyens d’investir une telle somme sur un seul et unique joueur cet été.