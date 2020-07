PSG : Camavinga à Paris, alerte rouge au Real Madrid

Dans : PSG.

Le Real Madrid refuse de faire un mercato XXL cet été, mais du côté de Florentino Perez et Zinedine Zidane on craint de voir Eduardo Camavinga signer ailleurs.

Du côté du Stade Rennais, Julien Stéphan et Nicolas Holveck le répètent, ils feront tout pour garder Eduardo Camavinga au moins une saison de plus, même si le joueur de 17 ans excite déjà les plus grands clubs européens. Souvent cité comme proche du Real Madrid, le milieu de terrain a encore trois ans de contrat avec le club breton, mais forcément cela n’empêchera rien si une offre XXL arrive. Cependant, crise oblige, Florentino Perez a déjà fait savoir que les Merengue ne feraient pas de signature coûteuse lors de ce mercato estival 2020 marqué du sceau de la prudence financière. Exit donc Eduardo Camaving cette saison, mais du côté madrilène on a bien l’intention de revenir à la charge dans un ans auprès du Stade Rennais, le milieu de terrain étant évidemment tenté par l’idée de rejoindre le Real Madrid.

Ce lundi, AS tire cependant le signal d’alarme. Selon le média sportif espagnol, Moussa Sissoko, l’agent d’Eduardo Camavinga, a prévenu Florentino Perez, qu’il n’est pas certain que le joueur attendra une éventuelle offre future du Real Madrid, le prodige du Stade Rennais faisant déjà l’objet de propositions financièrement importantes. Et deux clubs seraient déjà très actifs sur le dossier Camavinga, il s’agit du Bayern Munich et surtout du Paris Saint-Germain. Le club allemand, qui s’est récemment positionné, serait pour l’instant en pole, mais Leonardo n’aurait pas renoncé à faire venir le jeune milieu de terrain dès cet été. Compte tenu de la longueur de ce marché des transferts, Rennes pourrait attendre d'en savoir plus sur son avenir en Ligue des champions avant de se décider à vendre, ou pas, Eduardo Camavinga. Du côté du PSG, du Bayern Munich et du Real Madrid, on va évidemment être attentif à tout cela.