PSG : Le prix XXL de Koulibaly rétrécit au lavage

Ces dernières semaines, le Paris Saint-Germain a très régulièrement été associé à Kalidou Koulibaly dans l’optique du prochain mercato.

Mais en quelques jours seulement, la cote d’un transfert du Sénégalais de Naples au PSG a brutalement chuté, principalement pour deux raisons. La première, c’est la possible prolongation surprise de Thiago Silva au PSG et la seconde, c’est le prix démentiel de Kalidou Koulibaly. Aux yeux du président napolitain Aurelio De Laurentiis, il était dans un premier temps inenvisageable de céder le natif des Vosges pour moins de 100 ME. Reste que la crise du coronavirus change beaucoup de choses, et Naples commence à se faire à l’idée que personne ne posera une telle somme sur un défenseur de 28 ans. Raison pour laquelle le prix de Kalidou Koulibaly est en chute libre selon les estimations de Transfermarkt et du CIES, rapportées par Tutto Mercato Web.

Désormais, le prix de Kalidou Koulibaly se situerait aux alentours de 50 ME. Un prix bien plus attractif qui devrait susciter l’intérêt de nombreux cadors sur le marché des transferts. Outre le Paris Saint-Germain, le Sénégalais était très apprécié en Angleterre, où un duel entre Manchester City et Manchester United semblait se dessiner il y a quelques semaines. De plus, le Real Madrid pourrait également se mêler à la lutte en cas de départ de Raphaël Varane, chose de plus en plus probable selon la presse espagnole. Du côté du Paris Saint-Germain, il est bien évident que Leonardo ne passera à l’offensive que dans le cas où Thiago Silva ne prolongerait pas. Il faudra donc attendre l’épilogue des négociations avec le Brésilien pour savoir si le Paris Saint-Germain se positionnera. D’autant que pour Leonardo, la priorité du mercato est plutôt de renforcer les couloirs de la défense et le milieu de terrain avant de penser à la défense centrale. Prix en solde ou pas, Kalidou Koulibaly pourrait donc rebondir loin de Paris au mercato…