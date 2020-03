PSG : Le prix de Pjanic fixé, Paris va-t-il se faire pigeonner ?

Dans : PSG.

Non retenu par la Juventus Turin, le milieu de terrain Miralem Pjanic intéresse le Paris Saint-Germain. Mais son prix risque de refroidir le club de la capitale française.

Vendre avant d’acheter, le mot d’ordre est valable chez beaucoup d’écuries européennes avant le prochain mercato. La Juventus Turin est également concernée en Italie, dont la presse insiste sur la situation de Miralem Pjanic. Pour rappel, le milieu de terrain, longtemps intouchable dans le onze de départ, a perdu sa place de titulaire ces derniers mois. Résultat, le Bosnien n’est pas décrit comme un indésirable, mais ne sera pas non plus retenu en cas d’offre satisfaisante. Cela tombe bien, plusieurs formations seraient à l’affût. Le média transalpin Calciomercato évoque les intérêts de Chelsea, de cadors espagnols et surtout du Paris Saint-Germain.

Une piste jugée crédible dans la mesure où le joueur passé par le FC Metz et l’Olympique Lyonnais ne serait pas contre un retour en Ligue 1. Reste à savoir si le champion de France passera aux choses sérieuses en apprenant les conditions fixées par la Juventus Turin. En effet, la Vieille Dame réclamerait 60 millions d’euros pour son milieu sous contrat jusqu’en 2023, et qui fêtera ses 30 ans le mois prochain. Le montant peut paraître élevé, d’autant qu’il faudra ajouter le salaire de Pjanic qui perçoit actuellement 6,5 millions d’euros par an hors bonus. Pas sûr que le club parisien soit prêt à miser autant sur son profil.