PSG : Incroyable, Danilo Pereira arrive à Paris, Joao Mario fait demi-tour

C’est un dimanche de feu au PSG. Après les informations évoquant Moise Kean et Joao Mario, un nouveau joueur est bien parti pour débarquer et rejoindre le champion de France dans la dernière ligne droite du mercato.

Il s’agit de Danilo Pereira, milieu de terrain du FC Porto international portugais. Un joueur confirmé de 29 ans et qui compte plus de 200 apparitions avec les Dragons depuis cinq ans. C’est également le capitaine d’une formation de Porto qui a visiblement de gros problèmes financiers, et doit se séparer d’un gros salaire sous la forme d’un prêt avec option d’achat. De quoi donner une dimension physique au milieu de terrain parisien, comme le souhaitait Thomas Tuchel.

L’accord a été trouvé dans la nuit de samedi à dimanche, annonce RMC, qui dévoile que le joueur va se poser sur Paris dans la journée, et passer sa visite médicale dans la foulée. Une accélération soudaine qui donne en tout cas un tout autre visage au PSG, deux jours après la passe d’armes musclée entre Thomas Tuchel et Leonardo. A noter que selon la radio sportive, si Danilo Pereira venait à signer, alors Joao Mario ne rejoindrait pas les rangs parisiens, a précisé RMC dans un bouleversement de dernière minute. En tout cas, cela ne fait aucun doute, Leonardo s’active et travaille sur plusieurs feux en même temps, tout en restant maitre dans l’art du contre-pied.